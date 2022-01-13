Шавкат Мирзиёев отреагировал на слова Александра Лукашенко

- Узбекистан, общество
- 22:49, 13 января 2022
- Просмотров: 2404
|Предыстория: «Уроки из ситуации в Казахстане должны быть извлечены, прежде всего, в Узбекистане» — Александр Лукашенко
CentralAsia (UZ) - На заседании Совета безопасности, прошедшего 13 декабря в Ташкенте, президент Шавкат Мирзиёев высказал мнение о заявлениях глав некоторых государств касательно Узбекистана:
"На днях со стороны руководителей некоторых государств были сделаны необоснованные заявления о том, что Узбекистан должен извлечь уроки из произошедших в Казахстане событий.
Мы внимательно следим за ситуацией в регионе, всеми вызовами и угрозами его безопасности.
Располагаем всем необходимым потенциалом и мощью для адекватного реагирования на любую угрозу", - сказал глава государства.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе онлайн-саммита глава государств ОДКБ сказал, что уроки из того, что произошло в Казахстане, «должен извлечь и прежде всего, Узбекистан».