Женщины-миротворцы Монголии: пример гендерного равенства

CentralAsia (MNG) - ООН поставила перед собой цель добиться полного гендерного равенства в миротворческих операциях. Опыт монгольских женщин свидетельствует как о достигнутом прогрессе, так и о сохраняющихся серьезных проблемах.

В традиционно патриархальных секторах, таких как армия, полиция и силы безопасности, женщины во всем мире веками сталкивались с политическими, социальными и культурными барьерами. С 1950-х годов операции Организации Объединенных Наций способствовали включению женщин в глобальные миссии. Однако по сей день количество женщин на более высоких должностях и руководящих должностях остается удручающе низким. Примером этих глобальных недостатков может служить опыт монгольских женщин-миротворцев.

На протяжении всей истории женщины из разных культур и этнических групп служили воительницами, стратегами военного времени и тайными участниками создания современной истории. К сожалению, в наше время роли женщин при службе в вооруженных силах были заменены вспомогательными функциями, такими как уход за больными, приготовление пищи, уход и администрирование. Эти роли, в свою очередь, не позволяют женщинам продвигаться по службе, не позволяя им продвигаться по карьерной лестнице и занимать высокие должности из-за отсутствия у них опыта в других областях в секторе безопасности.

В 1957 году в состав ООН были введены женщины-миротворцы. Однако с 1957 по 1979 год из 6250 солдат было всего пять женщин. С 1980 по 1989 год их число увеличилось до 15 женщин из примерно 13 750 военнослужащих, и эти женщины «служили в основном медсестрами в медицинских частях».

В начале 2000-х годов наблюдался постоянный рост числа женщин-солдат, в результате чего в 2007 году их число составило 1034 женщины из 71 673 солдат, что, наконец, превысило отметку в 1 процент. По состоянию на 2020 год ООН сообщает, что «из примерно 95 000 миротворцев женщины составляют 4,8% воинских контингентов», и поставила цель увеличить этот показатель до 15 процентов к 2028 году.

Окончание «холодной войны» способствовало новой эре участия ООН в глобальных и региональных усилиях по обеспечению мира и безопасности. Многие страны стали участвовать в этих усилиях, в том числе и женщины.

Департамент операций по поддержанию мира (ДОПМ) ООН был создан в 1992 году. Два года спустя, в 1994 году, Генеральная Ассамблея поставила цель достичь к 2000 году гендерного паритета — 50 процентов мужчин и 50 процентов женщин — в операциях по поддержанию мира. Для реализации этой цели в миссиях ООН в 1995 году генеральный секретарь распространил эту цель на все «должности в полевых миссиях и замещающих миссиях».

Чтобы ускорить достижение этой цели, в 2000 году приверженность ООН делу гендерного равенства была подкреплена резолюцией 1325 Совета Безопасности ООН (резолюция 1325 СБ ООН). Это был первый раз, когда СБ ООН обсуждал и продвигал участие женщин в содействии миру и безопасности.

После принятия резолюции 1325 СБ ООН ДОПМ призвал государства-члены «ежегодно удваивать число женщин-миротворцев в форме в течение следующих нескольких лет».Год спустя, в январе 2007 года, в Либерию было отправлено первое полностью женское полицейское подразделение (FFPU) из Индии. FFPU сыграл важную роль в обеспечении безопасности в Либерии, и их присутствие побудило либерийских женщин присоединиться к Миссии Организации Объединенных Наций в Либерии (МООНЛ) и национальной полиции. Миссия Индии в Либерии стала образцом для подражания для женщин во всем мире, которые служат в вооруженных силах и силах безопасности, в том числе в Монголии.

Несмотря на то, что Монголия присоединилась к ООН в 1961 году, только в 1996 году Монголия проявила интерес к участию в миротворческих операциях ООН. В 1999 году Монголия и ООН подписали Меморандум о взаимопонимании относительно взносов в Резервные соглашения Организации Объединенных Наций.

В 2002 году Монголия приняла «Закон об участии военного и полицейского персонала в миротворческих операциях Организации Объединенных Наций и других международных операциях» и начала направлять военных наблюдателей в миротворческие миссии ООН.

После присоединения к миротворческим операциям ООН Монголия успешно продвигает внешнюю политику, направленную на развитие военного потенциала государства посредством многостороннего сотрудничества в международных военных операциях. С 2002 года Монголия направила более 19 000 миротворцев в миротворческие операции ООН в Ираке, Афганистане, Косово, Сьерра-Леоне, Чаде, Судане, Западной Сахаре, Конго, Эфиопии и Грузии. Кроме того, монгольские военные наблюдатели работают в Конго, Западной Сахаре и Южном Судане. По состоянию на август 2021 года Монголия занимала 24-е место среди 117 стран, предоставляющих войска ООН, и направила 62 женщины и 824 солдата-мужчины для участия в операциях ООН.

Первая женщина-солдат из Монголии присоединилась к миротворческой миссии ООН в 2006 году в качестве невооруженного военного наблюдателя при Миссии ООН по референдуму в Западной Сахаре.

Два года спустя, в 2008 году, Монголия отправила первых шесть женщин-миротворцев с воинским контингентом в Сьерра-Леоне. В 2010 году первая женщина-штабной офицер была размещена в штабе сил миссии (FHQ) МИНУРКАТ в Чаде, Центральноафриканская Республика.

В 2013 году Болор Ганболд (один из авторов этой статьи) стала первой женщиной-руководителем отдела (начальник J6) в штаб-квартире МООНЮС в Южном Судане. После службы в МООНЮС она стала первой женщиной, назначенной сотрудником по вопросам поддержания мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В том же году Монголия направила в UMAMID в Судане первую женщину-командира госпиталя уровня II. В последующие годы увеличилось участие монгольских женщин в глобальных силах, таких как Судан. В 2019 году первые женщины-военнослужащие из Монголии также участвовали в составе объединенных сил Германии, которые приняли участие в операции «Несокрушимая поддержка в НАТО» в Афганистане.

По состоянию на 2021 год более 900 монгольских женщин служили военными наблюдателями, штабными офицерами и членами воинских контингентов как в миротворческих операциях ООН, так и в коалиционных силах НАТО. Успешное развертывание и завершение их миссий оказывает значительное влияние и способствует участию женщин в вооруженных силах и силах безопасности. Эти достижения должны быть признаны на международном уровне.

В качестве следующего шага следует рассмотреть возможность назначения женщин-миротворцев на руководящие должности в ООН, а не только в качестве членов контингента. Тем не менее, несколько проблем не позволяют женщинам быстрее занять более высокие должности или посты в миротворческих операциях ООН.

В миротворческих миссиях ООН большинство женщин работают врачами, медсестрами, поварами, прачечными или администраторами. Например, в интервью, проведенных Болор Ганболд, монгольские миротворцы-женщины заявили, что существует много уровней барьеров, которые мешают им полностью реализовать свой потенциал в качестве миротворцев.

Например, одна из серьезных проблем, с которыми сталкиваются женщины-миротворцы во всех странах, но особенно в воинских контингентах, заключается в том, что они не могут покидать комплекс для общения с местными жителями. Доступ к местным сообществам особенно важен для ролей, предусмотренных для женщин-миротворцев, но на практике невозможно вдохновлять, помогать и взаимодействовать с местным сообществом женщин из комплекса.

Другой проблемой являются пробелы в образовании и обучении, в том числе в области изучения языков. Монгольские женщины-миротворцы не имеют возможности учиться в Командно-штабном колледже монгольской армии до того, как их отберут и отправят на службу, и это отсутствие доступа является серьезным препятствием, которое блокирует их карьерный путь в целом.

Больше женщин-офицеров командно-штабного колледжа монгольской армии должны иметь право на получение специального образования и специальной подготовки. В этом случае женщины-военнослужащие получат возможность занимать руководящие должности в монгольских вооруженных силах и миротворческих операциях за рубежом. Поэтому для правительства крайне важно инвестировать в женщин-солдат, обучая как ключевых офицеров, так и унтер-офицеров. В прошлом лишь несколько англоговорящих женщин-офицеров из Монголии имели возможность учиться за границей в Соединенных Штатах, Австралии или Индии и имели возможность работать в отдельных миссиях ООН.

Сегодня миротворческие операции ООН продолжают наблюдать медленное улучшение гендерного паритета. Хотя решить ситуацию в контингентах сложно, Управление по военным вопросам (OMA) поставило цель к 2028 году охватить 25 процентов женщин. Чтобы преодолеть эти проблемы и найти заметное решение, критически важные операции и миссии ООН должны увеличить число женщин на руководящих должностях и постах, принимающих решения. Наряду с этими изменениями прямое влияние оказало бы развертывание миссиями ООН полностью женских контингентов в глобальных миссиях и их интеграция в смешанную гендерную среду. Наконец, миссии международной коалиции должны направлять женщин, готовых внести существенные изменения в миротворческую среду.

Будущие вызовы касаются не только монгольских женщин-миротворцев, но и всех женщин в вооруженных силах и силах безопасности мира, которые обладают силой, знаниями и преданностью делу.

Резолюция 1325 СБ ООН весьма прямо призывает Генерального секретаря стремиться к расширению роли и вклада женщин в полевые операции Организации Объединенных Наций, особенно среди военных наблюдателей, гражданской полиции, правозащитников и гуманитарного персонала. С военной точки зрения увеличение вклада женщин значительно укрепляет как миссии ООН, так и обслуживающую страну и их женское население.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

гость автор: Полковник Болор Ганболд— ранее служил в миротворческих миссиях ООН. В настоящее время она является деканом Национального университета обороны Монголии.

перевод с английского Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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