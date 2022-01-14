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Аэрофлот возобновит полеты в Монголию с 14 января

CentralAsia (MNG) -  «Аэрофлот» с 14 января возобновляет прямые регулярные рейсы в Улан-Батор (Монголия), сообщает пресс-служба авиакомпании. Авиакомпания будет выполнять рейсы один раз в неделю согласно расписанию.

«С 14 января «Аэрофлот» возобновляет прямые регулярные рейсы Москва — Улан-Батор (Монголия) — Москва. Рейсы будут выполняться один раз в неделю по расписанию», - говорится в сообщении.

Полеты в монгольскую столицу будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в двухклассной компоновке — «бизнес» и «эконом». Пассажиры смогут воспользоваться бортовой системой развлечений.

Рейс из Москвы будет вылетать по пятницам в 01:05 и прибывать в Улан-Батор в 00:10 (время местное), обратный рейс будет выполняться по субботам в 07:55, прибытие в Москву в 09:55.

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