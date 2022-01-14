CentralAsia (MNG) - В этом году исполняется 20 лет со дня участия монгольских военных в миротворческих операциях ООН.

Среди военных доноров Организации Объединенных Наций Монголия занимает 26-е место по количеству женщин-миротворцев. В настоящее время в миротворческих операциях служат почти 900 военнослужащих. За последние 20 лет прошли службу более 13 тысяч военнослужащих, подчеркнул на пресс-конференции сегодня, 13 января, первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Монголии бригадный генерал С.Ганбямба.

Отметив, что в прошлом году были отмечены исторические юбилеи; Бригадный генерал С.Ганбямба отметил 110-летие создания государственного административного органа, отвечающего за оборону, и 100-летие образования современных вооруженных сил. в знак признания его ценного вклада в развитие страны, такого как реализация крупных железнодорожных и автомобильных проектов и уборочная кампания».

В 2021 году Вооруженные силы Монголии организовали совместные учения с США, Россией, Японией и Германией и направили более 40 военнослужащих для участия в военных учениях «Запад-21», проводимых в России, и 30 военнослужащих для участия в многонациональных учениях «Общая судьба». миротворческие учения в Китае. Кроме того, монгольские военнослужащие заняли 2-е место в соревнованиях по конному военному марафону в России.

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