Talon Energy представила оценку воздействия на окружающую среду проекта СКГ в Монголии

CentralAsia (MNG) - Компания Talon Energy Ltd., Перт, представила правительству Монголии исследование по оценке воздействия на окружающую среду предлагаемого ею проекта по добыче газа из угольных пластов Гурвантэс XXXV в бассейне Гобе на юге Монголии.

Talon сообщила, что ее партнер, монгольская компания Telmen Resources, завершила ОВОС после программы консультаций с общественностью в близлежащих общинах, проведенной в ноябре и декабре 2021 года.

По словам компании, отзывы о процессе были положительными.

Talon ожидает одобрения проекта Министерством природы, окружающей среды и туризма Монголии в конце этого месяца или начале февраля. После утверждения полевые работы, включая программу бурения нескольких скважин, начнутся в первом квартале этого года.

Talon надеется предоставить оценку ресурсов газа до середины 2022 года.

Проект Гурвантэс XXXV охватывает 8 400 кв. км территории, которая, по мнению компании, является одним из самых перспективных газовых бассейнов угольных пластов в мире.

Проект находится менее чем в 20 км от монголо-китайской границы и примерно в 300 км от существующей сети газопроводов на севере Китая.

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