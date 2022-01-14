Два лыжника Монголии прошли квалификацию на предстоящие зимние Олимпийские игры 2022 года

CentralAsia (MNG) - Два лыжника из Монголии уже прошли квалификацию для участия в предстоящих зимних Олимпийских играх 2022 года, и в рамках сотрудничества между MSF и Швейцарской ассоциацией лыжного спорта они сейчас готовятся в Швейцарии к зимним Олимпийским играм в Пекине.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, которые должны пройти с 4 по 20 февраля, станут 14-ми зимними Олимпийскими играми для Монголии.

Монголия впервые приняла участие в зимних Олимпийских играх в 1964 году и с тех пор принимала участие в большинстве зимних Олимпийских игр, пропустив только соревнования 1976 года в Инсбруке, Австрия.

Хотя нация является силой, с которой можно бороться в таких видах единоборств, как вольная борьба, бокс, стрельба и дзюдо на летних Олимпийских играх, ей еще предстоит выиграть призрачную медаль на зимних играх.

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