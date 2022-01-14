Двусторонний товарооборот Монголии и России вырос на 24 процента

CentralAsia (MNG) - Россия и Монголия приняли декларацию, устанавливающую четкие цели в плане активизации сотрудничества между двумя странами, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим монгольским коллегой У.Хурэлсухом в конце прошлого месяца. Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписан в 2019 году.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Путин подчеркнул, что Россия является одним из основных торговых партнеров Монголии. По его словам, несмотря на трудности, созданные пандемией коронавируса, за первые девять месяцев года товарооборот между двумя странами вырос на 24 процента. Путин также отметил эффективную работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Президент России отметил, что на заседании в ноябре комиссия наметила новые конкретные планы сотрудничества в сферах инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, энергетики, сельского хозяйства и цифровых технологий.

В течение 2021 года основными статьями экспорта России в Монголию были очищенная нефть, стальные прутки, грузовые железнодорожные вагоны, электроэнергия и изолированный провод. Основным импортом России из Монголии были полевой шпат, трикотажные носки и чулочно-носочные изделия, трикотажные свитера, двигатели и грузовые железнодорожные вагоны. В настоящее время объем двусторонней торговли составляет около 1,8 миллиарда долларов США.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения