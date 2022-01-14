ГЧК обещает, что в Монголии не будет карантина на фоне четвертой волны Covid-19

CentralAsia (MNG) - 10 января генеральный секретарь Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) Монголии Т. Баярхуу заверил жителей столицы Улан-Батора, что они не будут вводить карантин, даже несмотря на то, что за последние несколько дней число случаев Covid-19 продолжает расти в геометрической прогрессии. Г-н Баярхуу сообщил, что в стране началась четвертая волна, движимая Омикрон. Прогнозируется, что пик будет с 20-го числа этого месяца по 10-е число следующего месяца, что совпадает с празднованием Лунного Нового года /Цагаан Сар/. По оценкам, в разгар пандемии может происходить от 18 до 20 тысяч случаев ежедневно.

Поэтому ГЧК рекомендует, чтобы вакцинированные люди и люди, перенесшие легкое заболевание, лечились дома, поскольку рабочая нагрузка больницы, вероятно, увеличится во время пика Омикрон. Предприятиям и организациям также рекомендуется принять внутренние организационные меры, например, перейти на удаленную работу или работать посменно.

Министр здравоохранения ранее сообщал о местной передаче варианта Омикрон, и Правительство не принимало никаких решений о введении ограничений и карантина. На сегодняшний день 70 процентов всего населения прошли полную иммунизацию, а 30 процентов населения получили третью дозу.

С момента принятия решения об обеспечении добровольного получения четвертой дозы взрослого населения более 4000 человек получили четвертую прививку.

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