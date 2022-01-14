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Стоимость домашнего обучения в Монголии удвоилась

CentralAsia (MNG) -  Когда COVID-19 поразил Монголию в январе 2020 года, все школы по всей стране были закрыты, и 900 000 детей были отправлены на дистанционное обучение. Занятия транслировались по национальным телеканалам по таким темам, как монгольский язык, математика и естествознание. Разные каналы ориентированы на разные возрастные группы. Однако онлайн-курсы были не так эффективны, как очные занятия, но они, безусловно, лучше, чем отсутствие занятий. Таким образом, дополнительная работа по домашнему обучению значительно увеличила нагрузку на родителей.

Традиционно семьи с двумя работающими родителями предпочитают нанять учителя для домашнего обучения одному из них, уволившемуся с работы. Однако стоимость обучения на дому удвоилась с тех пор, как страну поразила пандемия. Средняя стоимость обучения на дому колеблется от 500 тысяч тугриков до 600 тысяч тугриков на ребенка в месяц ($ 176-210). Это выше минимальной зарплаты, составляющей всего 420 тысяч тугриков в Улан-Баторе, столице Монголии, по состоянию на январь 2021 года.

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