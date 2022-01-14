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Президент Республики Корея получил электронную жалобу по делу монгольской девочки

CentralAsia (MNG) -  Недавно 13-летняя монгольская девочка, которая училась в средней школе в Республике Корея, была избита в течение шести часов четырьмя ученицами средней школы, что так тронуло монголов.

На официальном сайте было собрано 232 868 электронных подписей с призывом к президенту обратить внимание на дело. Жалобы официально подаются президенту, когда количество петиционеров превышает 200 000 человек.

По словам матери потерпевшего, полицейские, работавшие над этим делом, очень неохотно реагировали на это, и прокурор вынес мягкое решение.

Дело было передано по всей стране после того, как национальные телеканалы Южной Кореи встали на сторону правды, и благодаря активным усилиям Голубого дома, Генеральной полиции и Защитника прав человека каждая из четырех корейских девушек была приговорена к тюремному заключению.

Национальная комиссия по правам человека Монголии направила официальное письмо председателю Национальной комиссии по правам человека Южной Кореи Дувангу Сонгу. В ответ на письмо южнокорейская правозащитная организация заявила, что уделяет особое внимание делу монгольской девушки, изнасиловавшей девочку-подростка в Южной Корее.

Петиция президенту Южной Кореи официально поступила 1 января, сообщает www1.president.go.kr. Заявка была официально принята, и жалоба была быстро разрешена.

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