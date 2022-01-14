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10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Десять самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область, сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Десять самолетов с миротворцами ОДКБ Беларуси, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область. Миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА ВКС России», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что подразделения миротворцев Армении, Беларуси и Таджикистана уже приступили к погрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ на аэродромах «Житыген» и «Алматы» для возвращения домой. Добавляется, что подразделение миротворцев Кыргызстана совершит марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом.

13 января начался вывод миротворцев ОДКБ из Казахстана.

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