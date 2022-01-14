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Миротворцы ОДКБ из трех стран покинули Казахстан
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Миротворцы ОДКБ из Армении, Таджикистана и Кыргызстана покинули Казахстан.

Армения и Таджикистан покинули страну на четырех самолетах военно-транспортной авиации ВКС России, передает РИА Новости.

Самолеты Ил-76 вылетели из аэропорта Алматы. Военные из Армении летят тремя бортами, а таджикские — одним, так как не брали с собой в Казахстан боевую технику.

На самолете вместе с военными из Таджикистана отправилась домой на каникулы группа из 31 курсанта Военного института сухопутных войск Казахстана. В этом же учебном заведении располагался штаб операции ОДКБ.

Чуть ранее этим же утром подразделения кыргызских вооруженных сил, охранявшие ТЭЦ-2, отправились домой, но не на самолетах, а своим ходом.

Ранее сообщалось, что 10 самолетов с белорусскими миротворцами ОДКБ вылетели из Казахстана в Минскую область.

В миротворческой операции ОДКБ в Казахстане участвовали контингенты России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Миротворцам доверили охрану стратегически важных объектов. Известно, что армянский контингент охранял хлебный комбинат «Аксай» и насосную станцию «Дружба», а таджикские миротворцы — алматинскую ТЭЦ-1.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении операции, сейчас идет вывод контингента ОДКБ из Казахстана.

Как сообщали в Минобороны РФ, российские миротворцы совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алматы. В состав миротворческих сил России вошли подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ, все с боевым опытом. Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков.

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