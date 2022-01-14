За сутки в Монголии выявили 2010 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки в Монголии выявлено 2010 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 403 771.

Из новых случаев 1454 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 531 случая были выявлены в регионах страны. Кроме того, зарегистрировано 25 завозных случаев COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 692 пациентов находятся в легком, 3 450 — в среднем, 712 — в тяжелом и 35 — в крайне тяжелом состоянии.

За сутки в Монголии зарегистрировано 3 случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2009.

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