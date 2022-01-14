экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Монголии выявили 2010 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии выявлено 2010 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 403 771.

Из новых случаев 1454 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 531 случая были выявлены в регионах страны. Кроме того, зарегистрировано 25 завозных случаев COVID-19, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 1 692 пациентов находятся в легком, 3 450 — в среднем, 712 — в тяжелом и 35 — в крайне тяжелом состоянии.

За сутки в Монголии зарегистрировано 3 случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2009.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Узбекистан восстановил экспорт электроэнергии в Афганистан
  • Миротворцы ОДКБ начали передачу охраняемых объектов правоохранительным органам Казахстана (видео)
  • Младшая дочь Назарбаева удалила свой аккаунт в Facebook из-за того, что определили ее местонахождение


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com