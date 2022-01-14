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Племянник Назарбаева Самат Абиш находится в отпуске, - КНБ
Самат Абиш
Самат Абиш

CentralAsia (KZ) -  Первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянник экс-президента Нурсултана Назарабаева генерал-лейтенант Самат Абиш находится в ежегодном отпуске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В связи с поступающими запросами сообщаем, что С.Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ», — говорится в сообщении.

В Казахстане с 2 января начались протесты, они были вызваны резким повышением стоимости сжиженного газа, использующимся в качестве топлива для автомобилей. Демонстрации спустя несколько дней переросли в беспорядки, между протестующими и сотрудниками силовых ведомств начались столкновения и бои.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев сместил Назарабаева с поста главы Совбеза Казахстана. Он также назвал происходящее «террористической войной» и обвинил КНБ в том, что ведомство «не разглядело критическую угрозу» для Казахстана. «Организаторам атаки оставалось только найти повод, который появился бы в любом случае», — считает президент республики.

С обвинениями выступил и бывший советник Назарабаева Ермухамет Ертысбаев, заявивший об умалчивании ведомством «многочисленных тренировочных лагерей, созданных в горах». Он выразил уверенность, что произошедшее не смогло бы случиться без «предателей в высших эшелонах власти» и — в особенности — среди сотрудников правоохранительных ведомств. «Это страшное государственное преступление», — заявил он.

Токаев 6 января уволил главу КНБ Карима Масимова. Портал Orda.kz со ссылкой на источник 7 января сообщило об аресте Абиша, однако затем опровергло свою же новость, объяснив, что собеседник «ошибся». В КНБ назвали материал «провокацией». Уже 9 января Токаев освободил от должностей двух других заместителей главы ведомства, их вместе с Масимовым задержали по подозрению в госизмене. КНБ сообщил 10 января, что во дворе своего дома найден мертвым полковник ведомства.

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