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В Казахстане снова рекорд – число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 тыс. 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан – 5548;

- город Алматы – 1115;

- Карагандинская область – 820;

- Атырауская область – 437;

- город Шымкент – 370;

- Актюбинская область – 323;

- Кызылординская область – 318;

- Акмолинская область – 290;

- Алматинская область – 257;

- Мангистауская область – 200;

- Западно-Казахстанская область – 186;

- Павлодарская область – 150;

- Туркестанская область – 147;

- Жамбылская область – 104;

- Костанайская область – 97;

- Восточно-Казахстанская область – 31;

- Северо-Казахстанская область – 25.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 024 тыс. 004 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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