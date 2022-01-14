В Казахстане снова рекорд – число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 10 тыс. 418 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан – 5548;
- город Алматы – 1115;
- Карагандинская область – 820;
- Атырауская область – 437;
- город Шымкент – 370;
- Актюбинская область – 323;
- Кызылординская область – 318;
- Акмолинская область – 290;
- Алматинская область – 257;
- Мангистауская область – 200;
- Западно-Казахстанская область – 186;
- Павлодарская область – 150;
- Туркестанская область – 147;
- Жамбылская область – 104;
- Костанайская область – 97;
- Восточно-Казахстанская область – 31;
- Северо-Казахстанская область – 25.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 024 тыс. 004 заболевших коронавирусом.