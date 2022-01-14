За сутки в Казахстане от коронавирусной пневмонии скончались 2 человека

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки 12 января от коронавирусной пневмонии умерли 2 человека, передает оперативный штаб.

На 14 января лечение от КВИ продолжают получать 44 тыс. 794 человека (43 тыс. 075+ и 1 тыс. 719 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 тыс. 495 пациентов, на амбулаторном уровне – 40 тыс. 299 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 208 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 76;

- на аппарате ИВЛ – 42.

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