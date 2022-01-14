В Алматы ужесточили карантин

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CentralAsia (KZ) - Главный государственный санитарный врач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова подписала постановление «О дальнейших мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города Алматы».

Населению города Алматы необходимо строго соблюдать следующие требования:

- запрет на проведение и участие в массовых мероприятиях, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq до 30 человек;

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта и объектов, деятельность которых разрешена, а также при пребывании в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) - ношение масок, соблюдение социальной дистанции и использование антисептиков;

- при получении положительного результата ПЦР-исследования (красный статус) и при близком контакте с больным (желтый статус) COVID-19 (близкий контакт) и отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 - режим самоизоляции в течение 14 дней.

Согласно документу, «вход в спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, йога-центры, бани, сауны, бассейны только для лиц, имеющих «зеленый» статус «Ashyq» с 15 января»; «запрет на проведение массовых мероприятий, как на открытом воздухе, так и внутри помещений, включая семейные, памятные мероприятия, в том числе на дому, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq до 30 человек».

Установлен запрет, независимо от участия в проекте Ashyq:

- деятельности концертных залов, театров, цирков, филармоний;

- проведение коллективных мероприятий (жума-намаз, религиозные обряды и др.) на объектах религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

- проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

- деятельности ночных клубов;

- обслуживания барных стоек на объектах общественного питания, деятельности караоке с предоставлением услуг по пению и танцам (за исключением услуг по общественному питанию);

- проведение частных встреч (исключение – до 10 привитых человек).

Приложение Ashyq - даёт возможность бизнесу продолжать свою деятельность в период карантинных мер. Для входа в общественные места гражданин сканирует посредством Ashyq специальный QR-код и предъявляет на входе рейтинг риска, указанный в приложении.

Также санврач постановила перевести:

- на дистанционную форму работы не менее 70% персонала государственных органов (организаций), национальных компаний, предприятий независимо от проведения вакцинации и ревакцинации сотрудников против COVID-19, за исключением объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства;

- организацию обучения на объектах образования (школы) независимо от форм собственности на дистанционный формат;

- организацию работы вузов и колледжей для студентов всех курсов обеспечить в смешанном формате обучения: все лекции - онлайн, практические, лабораторные, семинарские занятия – в штатном формате по гибкому графику. Обучение вакцинированных студентов, завершивших полный курс вакцинации, допускается в штатном режиме по усмотрению администрации учебного заведения;

- обучение в организациях дополнительного образования в рамках индивидуальных занятий - в штатном режиме, групповых занятий - до 10 человек, в коррекционных центрах для детей и взрослых индивидуальных и групповых занятий до 10 человек - в штатном режиме;

«Управлению общественного здоровья города Алматы: 1) обеспечить ревакцинацию медицинских работников и лиц старше 60 лет вакциной Комирнати (Pfizer); 2) активизировать проведение вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции среди населения города», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 14 января.

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