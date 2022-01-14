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Узбекистан с 15 января возобновляет полеты в Алматы, Актобе и Актау

CentralAsia (UZ) -  С 15 января авиакомпания «Uzbekistan Airways» возобновляет регулярные рейсы по маршрутам Ташкент-Алматы-Ташкент, Самарканд-Алматы-Самарканд, Нукус-Актобе-Нукус, Ургенч-Актау-Ургенч, Нукус-Актау-Нукус, сообщает пресс-служба авиакомпании.

По данным компании, аэропорт Алматы будет принимать международные рейсы с 08:00 до 21:00 (Алматинского времени) до 19 января. В связи с этим рейс HY-765/766 по маршруту Ташкент-Алматы-Ташкент, который запланирован на 16 января отменен, пассажиры данного рейса будут перевезены 17 января рейсом HY-763/764 по маршруту Ташкент-Алматы-Ташкент.

Пассажиры отменённых рейсов (с 7 по 13 января) в/из Алматы, Актобе и Актау имеют право на возврат полной стоимости билета по месту его приобретения или бесплатное перебронирование на любую свободную дату.

Министерство иностранных дел РУз ранее сообщило о вводимых дополнительных карантинных мерах в целях недопущения распространения в Узбекистане нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон».

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