За сутки в Узбекистане выявлено 824 новых больных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:53, 14 января 2022
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CentralAsia (UZ) - За 13 января общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Узбекистане достигло 203 297. В течение прошедших суток зафиксированы 824 новых случая, сообщает сообщает Минздрав Узбекистана.
Новые больные выявлены во всех регионах страны. Больше всего новых инфицированных зарегистрировано в столице (434), Ташкентской (124), Джизакской (47) и Самаркандской (41) областях.
Официально подтверждена кончина 3 больных от COVID-19 (всего 1511 летальных исходов).
За день выздоровели 239 инфицированных коронавирусом (с начала пандемии 197942).
На лечении находятся 3844 больных COVID-19.