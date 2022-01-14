Президент Узбекистана поручил усилить систему противовоздушной обороны

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 января озвучил задачи для Военных Сил республики. Соответствующие задачи обсуждались на расширенном заседании Совета безопасности под председательством главы государства.

Глава государства дал указание вывести деятельность Генерального штаба Вооруженных Сил на новый уровень, а также усилить систему противовоздушной обороны. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Мирзиёев акцентировал внимание на вопросах подготовки кадров и внедрения передовых методик. В том числе, указано на необходимость повышения квалификации военных преподавателей и превращения Академии Вооруженных Сил в центр военной науки. Поставлена задача эффективно интегрировать в систему военного образования и научной деятельности недавно созданный Институт военного наследия и современных исследований.

Обеспечение Вооруженных Сил современным вооружением и военной техникой, модернизация имеющихся также будут одним из приоритетных направлений в области военного строительства.

Поручено принять концептуальную программу дальнейшего развития Вооруженных Сил в 2022-2026 годах исходя из этих целей и характера современных угроз.

«В нынешней обстановке усиления угроз в мировом информационном пространстве возрастает актуальность обеспечения информационной безопасности, защиты молодежи от чуждых идей, психологической подготовки военнослужащих и укрепления боевого духа», — отмечается в сообщении пресс-службы президента.

Кроме того, командный состав должен совершенствовать навыки планирования современных операций, рационального управления войсками, эффективного применения имеющихся сил и средств. В связи с этим поставлена ​​задача усовершенствовать систему подготовки сержантов-инструкторов для Вооруженных Сил.

Также поставлены задачи по положительному решению обращений населения, совершенствованию социальной, инженерно-коммуникационной инфраструктуры на местах, обеспечению изобилия на рынке и стабильности цен.

«Обеспечение безопасности, мира и спокойствия нашего народа остается главным приоритетом сегодня, останется таковым и в дальнейшем. Потому что только мир и спокойствие являются главной гарантией всестороннего развития нашей страны. Новый, 2022 год должен стать решающим во всех сферах, в том числе и в Вооруженных Силах», — сказал Мирзиёев.

Ранее президент принял участие в открытии центра управления обороной. Согласно данным, центр будет координировать все силовые структуры.

На том же совещании Шавкат Мирзиёев отреагировал на слова Александра Лукашенко об извлечении уроков из Казахстана.