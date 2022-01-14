В Узбекистане резко возросло количество обращений в службу «скорой помощи»

- Узбекистан, общество
- 12:02, 14 января 2022
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CentralAsia (UZ) - После выявления в Узбекистане штамма «омикрон», заметно увеличилось количество обращений граждан в службу «скорой помощи» столицы. Только 12 января поступило 4888 обращений, сообщил Минздрав республики.
Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев в ночь на 14 января, около 03:00 часов, посетил станцию скорой помощи города Ташкента, где ознакомился с работой колл-центра и сотрудников скорой медицинской помощи.
По поручением министра к станции прикреплены 40 современно оборудованных машин скорой медицинской помощи вместе с водителями. Кроме того, для повышения эффективности колл-центра созданы дополнительные 30 рабочих мест для операторов.
В целях повышения оперативности и эффективности бригад скорой помощи их дополнительно обеспечили 100 планшетами.
Также с сегодняшнего дня бригадам начнут выделять наборы лекарств против коронавируса – «Covid-box» в нужном количестве.
Сообщается, что в 12 районах города Ташкента налажена деятельность 12 специальных COVID-поликлиник. Кроме того, для эффективной работы с обращениями по коронавирусу в 12 многопрофильных и 66 семейных поликлиниках налажена работа специальных мобильных бригад.