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В Узбекистане резко возросло количество обращений в службу «скорой помощи»

CentralAsia (UZ) -  После выявления в Узбекистане штамма «омикрон», заметно увеличилось количество обращений граждан в службу «скорой помощи» столицы. Только 12 января поступило 4888 обращений, сообщил Минздрав республики.

Министр здравоохранения Узбекистана Бехзод Мусаев в ночь на 14 января, около 03:00 часов, посетил станцию скорой помощи города Ташкента, где ознакомился с работой колл-центра и сотрудников скорой медицинской помощи.

По поручением министра к станции прикреплены 40 современно оборудованных машин скорой медицинской помощи вместе с водителями. Кроме того, для повышения эффективности колл-центра созданы дополнительные 30 рабочих мест для операторов.

В целях повышения оперативности и эффективности бригад скорой помощи их дополнительно обеспечили 100 планшетами.

Также с сегодняшнего дня бригадам начнут выделять наборы лекарств против коронавируса – «Covid-box» в нужном количестве.

Сообщается, что в 12 районах города Ташкента налажена деятельность 12 специальных COVID-поликлиник. Кроме того, для эффективной работы с обращениями по коронавирусу в 12 многопрофильных и 66 семейных поликлиниках налажена работа специальных мобильных бригад.

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