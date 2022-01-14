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В Ташкенте на выставке загорелся военный автомобиль Национальной гвардии (видео)

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях распространились видео возгорания автомобиля Нацгвардии Узбекистана в районе площади Дружбы народов, где в эти дни проходит выставка военной техники.

По данным пресс-службы Нацгвардии Узбекистана, вечером 13 января, примерно в 22:30, произошло возгорание специального военного автомобиля.

Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

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