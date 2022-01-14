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КНБ сделал уточнение касательно отпуска племянника Назарбаева Самата Абиша
Предыстория: Племянник Назарбаева Самат Абиш находится в отпуске, - КНБ

CentralAsia (KZ) -  Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сделал уточнение касательно отпуска первого заместителя председателя комитета Самата Абиша.

«C 13 января он находится в ежегодном отпуске», - говорится в сообщении на сайте КНБ.

Ранее комитет сообщил, что Абиш продолжает занимать пост первого зампреда КНБ и находится в отпуске, однако, с какого именно числа он в отпуске, не уточнялось.

Абиш приходится родным племянником первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

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