КНБ сделал уточнение касательно отпуска племянника Назарбаева Самата Абиша

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сделал уточнение касательно отпуска первого заместителя председателя комитета Самата Абиша.

«C 13 января он находится в ежегодном отпуске», - говорится в сообщении на сайте КНБ.

Ранее комитет сообщил, что Абиш продолжает занимать пост первого зампреда КНБ и находится в отпуске, однако, с какого именно числа он в отпуске, не уточнялось.

Абиш приходится родным племянником первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения