Иммунолог назвал отличительные черты омикрон-штамма

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- 13:51, 14 января 2022
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CentralAsia (CA) - Иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса, передает РИА Новости.
Он объяснил, что в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном», редко сталкиваются с болью в грудной клетке.
«Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», - рассказал Болибок.
При этом он назвал симптомы, характерные для омикрон-штамма.
«Признаком «Омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», - объяснил Болибок.
Он также отметил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.