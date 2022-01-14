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Иммунолог назвал отличительные черты омикрон-штамма

CentralAsia (CA) -  Иммунолог Владимир Болибок назвал отличительные черты омикрон-штамма коронавируса, передает РИА Новости.

Он объяснил, что в отличие от других вариаций COVID-19, заразившиеся «омикроном», редко сталкиваются с болью в грудной клетке.

«Она была характерна для тех, у кого развивалась пневмония, которая затрагивала плевру. «Омикрон» тоже может вызвать пневмонию, люди погибают от этой ковидной пневмонии при большом поражении, но боль в грудной клетке стала встречаться реже», - рассказал Болибок.

При этом он назвал симптомы, характерные для омикрон-штамма.

«Признаком «Омикрона» является сильная боль в горле, заложенность носа, сухой кашель. К этому добавляется повышение температуры, сильная слабость и головная боль», - объяснил Болибок.

Он также отметил, что при заражении этим штаммом возможна потеря обоняния, но этот симптом появляется ближе к выздоровлению.

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