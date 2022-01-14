Одного из участников терактов 1999 года в Ташкенте нашли 23 года спустя

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан усилиями Службы государственной безопасности и иностранных спецслужб вернули гражданина, который на протяжении 23 лет был в розыске за участие в терактах в Ташкенте, сообщило УзА.

Отмечается, что уроженец Ташкентской области У. С. (1967 г. р.) в 1998 году проходил военную подготовку в Чечне, а затем принимал участие в терактах, совершенных в Ташкенте 16 февраля 1999 года. После этого мужчина обходными путями покинул Узбекистана.

Кроме того, задержанный занимался отправкой узбекистанцев, входивших в состав международной террористической организации «Туркестанское исламское движение», в военный лагерь в Чечне.

Отмечается, что в 2001 года на основе поддельных документов, оформленных на имя чужого человека, мужчине удалось получить гражданство одной из стран СНГ и скрываться на ее территории.

В настоящее время в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела продолжаются следственные мероприятия.