Новый министр информации Казахстана прокомментировал обвинения в русофобии: Этот виртуальный мусор давно уже истлел

Аскар Умаров

CentralAsia (KZ) - Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров прокомментировал скандальные высказывания, о которых писали в российских СМИ после его назначения, сообщает Sputnik Казахстана.

По словам министра, обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем 10-летней давности понятны, но исчерпаны. «Этот виртуальный мусор давно уже истлел».

«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами. Сам прекрасно владею русским языком и связан с русской культурой.

Отмечу, что у нас самая непрерывная протяженная сухопутная граница в мире. Однако, помимо территориальной близости наши страны в первую очередь связывают крепкая дружба, взаимное уважение и стратегическое сотрудничество. Россия по праву является ближайшим партнером Казахстана», - сказал Умаров отвечая на вопрос о появившихся в соцсетях и СМИ сообщения о том, что он «русофоб».

Умаров заявил, что его задача состоит в том, чтобы ответственно и продуктивно выполнять свою работу, в первую очередь, поручения и задачи, обозначенные президентом Казахстана.

«Мы как министерство информации и общественного развития будем регулярно сообщать о своих проектах, инициативах и результатах работы. Вы, в том числе российские зрители и читатели, можете подписаться на наши социальные сети, следить за сайтом государственного органа и получать информацию из первых уст», - сказал он в интервью.

Также министр высказался о переходе казахского алфавита на латиницу.

«В своей истории мы уже применяли латиницу в начале ХХ века. По сути это не новшество. Обсуждения перехода на латиницу находятся исключительно в плоскости развития казахской письменности, и эти дискуссии направлены для удобства в применении языка с учетом развития информационных технологий и особенных букв и звуков, которые есть в нашем языке. Так что политизация данного вопроса не имеет под собой никаких оснований», - сказал он.

В свою очередь, Умаров ответил на вопрос журналиста о беспорядках, случившихся в разных регионах Казахстана после Нового года и отсутствии интернета на большей территории страны.

«На тот момент первостепенной задачей, которая стояла перед государством, было обеспечение безопасности населения и сохранение государственного строя. Эта задача была выполнена.

Нельзя утверждать, что образовался информационный вакуум. Государственные телеканалы и радио круглосуточно были в эфире, журналисты работали без отдыха сутками и передавали актуальную информацию, были источником достоверной и официальной информации во время гибридной террористической атаки, когда применялось не только холодное и боевое оружие на улицах наших городов, но и различные фейки и вбросы в информационном пространстве.

Отключение интернета стало вынужденной защитной мерой. Мы также использовали массовую sms-рассылку для информирования населения», - ответил министр.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения