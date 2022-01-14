В Португалия проверяют законность предоставления гражданства Роману Абрамовичу

CentralAsia (CA) - Власти Португалии проводят проверку законности выдачи гражданства этой страны Роману Абрамовичу. В конце прошлого года стало известно, что российский бизнесмен получил португальский паспорт как потомок местного сообщества евреев-сефардов.

Агентство Рейтер и радиостанция Renascenсa передают, что агентство, отвечающее за вопросы гражданства, открыло расследование того, каким образом Абрамович сумел обзавестись португальским паспортом.

Министерство юстиции Португалии разъяснило агентству Рейтер, что подобные расследования - это обычная процедура в тех случаях, когда возникают ситуации или сообщения, указывающие на какие-либо возможные процедурные нарушения.

Представитель Абрамовича сообщил агентству, что бизнесмен приветствует любые проверки, "поскольку они продемонстрируют только то, что гражданство было получено в соответствии с правилами".

В конце прошлого года стало известно, что весной 2021 года Абрамович получил португальский паспорт как потомок евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена инквизиции в конце XV века.

Ранее решение о выдаче португальского паспорта Роману Абрамовичу раскритиковали российский оппозиционер Алексей Навальный и местное отделение Transparency International - международной организации по борьбе с коррупцией. Навальный обвинил власти Португалии в коррупции, написав в твиттере, что они дали гражданство "доверенному олигарху" президента России Владимира Путина. В Transparency International считают, что "за принятым с хорошими намерениями законом появилась паспортная мафия".

По словам источника РБК, Абрамович много лет изучал историю своей семьи и обнаружил, что часть её приехала из Португалии, прежде чем была изгнана и оказалась в Гамбурге.

Обладатель состояния в 14 миллиардов евро, Абрамович стал самым богатым человеком в Португалии. Он также занимает 145 место в рейтинге богатейших людей планеты. У Абрамовича есть российский и израильский паспорта. Последний он получил после того, как в 2018 году столкнулся с трудностями при продлении британской визы и переехал из Лондона в Тель-Авив.