Акимат Алматы после захвата и пожара. Что осталось внутри? (фото, видео)

CentralAsia (KZ) - Городской акимат Алматы оказался тем самым зданием, которое яростно пытались захватить протестующие. 5 января захватчики прорвали кордоны военных и полицейских, носились по коридорам с криками, а затем подожгли здание.

Вот так выглядит акимат сейчас. Пожар пылал как минимум два дня, все здание внутри практически выгорело. От величественного светлого строения на площади Республики остался только покрытый копотью железобетонный каркас.

Редакция Тengrinews.kz показала, что осталось внутри.

Входим в здание. На втором этаже располагался центральный актовый зал. Именно туда в первый день ворвались захватчики и кричали: «Акимат наш!» На этом видео актовый зал акимата еще цел.

А вот так теперь выглядит большой зал, где проводились собрания актива города и торжественные мероприятия. Внутри очень темно, так как электричества нет во всем здании.

Это один из коридоров акимата. Сейчас уже не разберешь, где какой кабинет находился. Все здание выглядит примерно вот так.

Внутренний двор акимата. Сюда рабочие скидывают остатки сгоревшей мебели и техники. В самом здании очень сильно пахнет гарью и стоят столбы пыли.

Говорят, что рабочим, которые сейчас расчищают здание, платят по 9 тыс. тенге в день. В Сети можно увидеть объявление о наборе добровольцев.

Это главный вход акимата. Тут когда-то работали вооруженные полицейские на посту и был турникет, пройти через который было не так-то просто. При входе всегда требовали спецпропуск. Сейчас никто ничего не требует.

А это один из залов, где проводились совещания чиновников и заседания маслихата города, принимались важные решения. Возможно, здесь аким Бакытжан Сагинтаев и его подчиненные проводили оперативный штаб в первые дни беспорядков, до того дня, как здание захватили.

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На самом верхнем 6-м этаже располагалась приемная акима города. В кабинете акима еще не все успели убрать. На пепелище можно заметить остатки посуды и внутреннего убранства. Здесь, кажется, уцелели только эти тарелочки.

А вот и кабинет акима. Отсюда открывается обзор на Коктобе, «Нурлытау» и кусочек улицы Сатпаева. Видна отсюда и резиденция президента, которая тоже пострадала во время беспорядков.

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В здании везде очень темно. Покрытые копотью стены - как немые свидетели зверского погрома, что происходил внутри 5-6 января.

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Здание акимата причислено к памятникам архитектуры, подлежащим охране. После того как внутри все очистят от мусора, сгоревшее строение будут обследовать на предмет устойчивости железобетонных конструкций. Это займет какое-то время. Затем будет разработана смета. Пока строители не знают, в какую сумму обойдется ремонт всего здания, а это не менее 33 тысяч квадратных метров. Как рассказали представители акимата, на полное восстановление уйдет как минимум полгода.

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