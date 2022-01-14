В Узбекистане среди вакцинированных от коронавируса разыграют автомобиль

- Узбекистан, общество
- 15:34, 14 января 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане среди граждан, вакцинированных от коронавируса, будут разыграны ценные призы, в частности, автомобиль, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.
Участвовать в конкурсе смогут граждане страны, получившие сертификат о вакцинации в январе, феврале и марте 2022 года.
Пока не уточняется, какая именно модель авто будет разыграна.
Кроме того, Минздрав Узбекистана попросил работодателей вакцинировать своих работников до 20 января, а также призвал не допускать непривитых к работе.
Ранее сообщалось, что в государственных учреждениях непривитых сотрудников перестанут пускать на работу.