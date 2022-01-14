В Узбекистане среди вакцинированных от коронавируса разыграют автомобиль

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане среди граждан, вакцинированных от коронавируса, будут разыграны ценные призы, в частности, автомобиль, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

Участвовать в конкурсе смогут граждане страны, получившие сертификат о вакцинации в январе, феврале и марте 2022 года.

Пока не уточняется, какая именно модель авто будет разыграна.

Кроме того, Минздрав Узбекистана попросил работодателей вакцинировать своих работников до 20 января, а также призвал не допускать непривитых к работе.

Ранее сообщалось, что в государственных учреждениях непривитых сотрудников перестанут пускать на работу.