Режим ЧП отменили еще в нескольких регионах Казахстана

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Карагандинской областях. Соответствующие постановления опубликованы 14 января на сайте Акорды.
Согласно указам, чрезвычайное положение в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Карагандинской областях отменяется 14 января с 18:00.
Ранее 12 января глава государства подписал указы об отмене ЧП в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
Режим ЧП остается в: Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Жамбылской и Костанайской областях.
Также в Нур-Султане и Алматы.
Чрезвычайное положение на всей территории Казахстана было введено с 5 января по 19 января в связи с протестами в стране.