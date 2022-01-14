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Режим ЧП отменили еще в нескольких регионах Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об отмене чрезвычайного положения в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Карагандинской областях. Соответствующие постановления опубликованы 14 января на сайте Акорды.

Согласно указам, чрезвычайное положение в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Карагандинской областях отменяется 14 января с 18:00.

Ранее 12 января глава государства подписал указы об отмене ЧП в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Режим ЧП остается в: Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Акмолинской, Алматинской, Мангистауской, Жамбылской и Костанайской областях.

Также в Нур-Султане и Алматы.

Чрезвычайное положение на всей территории Казахстана было введено с 5 января по 19 января в связи с протестами в стране.

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