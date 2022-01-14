Al Araby: События в Казахстане открыли новую эру в отношениях России с ее соседями

CentralAsia (KZ) - Для США и их партнеров по НАТО бывшие республики СССР — стратегический фронт, предназначенный для того, чтобы затянуть петлю вокруг России, пишет британское издание на арабском языке Al Araby. Однако автор статьи уверен, что недавние события в Казахстане открыли для российского руководства новые возможности в противостоянии угрозам со стороны Запада.

Недавние события в Казахстане вскрывают проблемы, с которыми сейчас сталкиваются различные народы в своем стремлении к свободе, демократии и социальной справедливости. Несмотря на то, что иногда демонстранты добиваются относительной корректировки баланса сил, оказывая сопротивление неокапитализму и союзу власти и коррупции (например, в Чили), многие народы продолжают сталкиваться со сложными региональными и международными вызовами, препятствующими реализации их минимальных устремлений. В большей степени это относится к Казахстану, где на прошлой неделе вспыхнули массовые протесты против повышения цен на сжиженный газ. Протесты в Казахстане не только удивили мир своей жестокостью, но и спутали геополитические карты, особенно для России, которая оказалась перед новым вызовом, не входившим в ее планы.

Под угрозой оказалась орбита ее влияния, состоящая в основном из бывших советских республик. Вторжение России в Казахстан под прикрытием миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) изменило баланс сил в Центральной Азии. Повторение украинского сценария на южных границах России будет иметь серьезные региональные последствия. Оно приведет к снижению российского влияния и расширению НАТО в этом регионе. Не похоже, что русские готовы допустить реализацию сценариев «цветных революций» в соседних с ними странах, как это произошло в Грузии, Украине, Киргизии и Белоруссии.

Речь идет о новой «холодной войне», которая подпитывается растущей напряженностью между Россией и Западом. Вторжение России в Казахстане — сигнал США и их партнерам по НАТО, прежде всего о том, что Москва не закроет глаза на их стремления нанести ущерб орбите ее влияния. Казахстан имеет важное экономическое значение и значительный природно-ресурсный потенциал. В стране также есть русское меньшинство, не говоря уже о военно-экономическом сотрудничестве двух стран, которое в последнее время активно развивается.

Вероятнее всего, казахстанский кризис заставит страны Центральной Азии пересмотреть свои приоритеты с учетом нового баланса сил и геополитической гиперчувствительности региона. Им придется придерживаться нейтралитета и политики балансирования между различными крупными державами (Россия, Китай и Соединенные Штаты), а также избегать сценариев, которые могут спровоцировать распад и внутренние конфликты, тем более что большинство правящих в Центральной Азии режимов после распада Советского Союза так и не смогли выстроить модели экономического развития, отвечающие чаяниям их народов.

Идет новая «холодная война», угрожающая разбить вдребезги надежды народов на региональную и международную поляризацию. «Холодная война», основные черты которой формируются новыми полюсами, стремящимися влиять на мировую политику ради реализации своих трансграничных интересов. Для США и их партнеров по НАТО бывшие советские республики — стратегический фронт, предназначенный для того, чтобы затянуть петлю вокруг России и измотать ее кризисами и очагами напряженности, организованными вблизи ее границ, которые в конечном итоге приведут к истощению страны.

Итоги казахстанского кризиса знаменуют собой новый этап в отношениях России с ее соседями. Военное вторжение русских в Казахстан подтверждает, что Москва не допустит присутствия в этой стране прозападного правительства. Оно также становится козырем в руках Москвы, который она собирается использовать на постсоветском пространстве, вынуждая бывшие советские республики отказаться от нейтралитета в отношении конфликта России с Западом. Москва смогла укрепить свои переговорные позиции по «украинскому досье» со всеми его геополитическими сложностями, включая требования Запада отвести российские войска от границ Украины. С другой стороны, Запад осознает риски, связанные с отправкой российских войск в Казахстан: силы, которые Москва ранее направляла в очаги напряженности, вспыхивающие в бывших советских республиках, все еще остаются там, усиливая тем самым ее влияние в регионе и предоставляя больше рычагов давления на переговорах по различным вопросам, включая «украинское досье».

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