Поползновений извне с целью расшатать Среднюю Азию достаточно, - Лавров о ситуации в Казахстане

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Мы должны быть готовы, потому что поползновений извне с целью расшатать ситуацию в Средней Азии и в странах ОДКБ предостаточно. Об этом сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности за 2021 год.

Корреспондент «Хабар» спросил, означает ли прецедент в Казахстане, что использование миротворческих сил ОДКБ при подобных угрозах и в других странах стало вероятнее и как будут консолидированы силы для борьбы со спящими террористическими ячейками. А также, что имел в виду президент РФ Владимир Путин, говоря о «совершенствовании процедуры принятия решения об использовании совместных сил».

«Эти поползновения стали более настырными, рискованными и опасными после бегства Америки и остальных членов НАТО из Афганистана. Оставив эту страну в том состоянии, в котором она находится и где государству еще придется восстанавливать», - ответил Лавров.

Он считает, что ситуация в Казахстане, когда президент РК обратился к своим союзникам в полном соответствии с договором о коллективной безопасности и с уставом ОДКБ, продемонстрировала, что усилия, принимаемые ОДБК по созданию миротворческого потенциала, были эффективными и востребованными.

«Как говорится, хочешь мира – готовься к войне. Слава богу, до войны дело не дошло. Но потенциал миротворческих сил доказал свою дееспособность всему миру. На западе с изумлением взирали на скорость развертывания подразделений, направленных из всех стран ОДКБ для помощи союзному Казахстану по просьбе его президента. Действия были оценены по достоинству всеми, не сомневаюсь. Я надеюсь, что больше не придется применять этот опыт, но порох надо держать сухим. Не дай бог чтобы ситуация повторилась, но мы делаем все для предотвращения подобного, в том числе по линии структур ОДКБ», - сказал Лавров.