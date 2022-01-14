Глава МИД России раскритиковал секретариат ОБСЕ по ситуации в Казахстане

Сергей Лавров

CentralAsia (CA) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал деятельность секретариата ОБСЕ относительно ситуации в Казахстане.

Корреспондент межгосударственной телерадиокомпании «Мир», чей филиал в Алматы был разрушен во время погромов, спросил, ждут ли они новые санкции Запада после применения сил ОДКБ и почему ОБСЕ молчал, когда боевики наводили беспорядки в Казахстане?

«Мы сделали официальное представление в ОБСЕ, а прежде всего представительству «О свободе слова в СМИ». Это действительно позорно для организации, позиционирующей себя как маяк свободы слова и мысли. Запад говорит, что ОБСЕ — это золотой стандарт. Они доказали опять, что стандарт не золотой, а двойной.

То, что совершили в Алматы — это неприемлемо. Когда крушили и громили город – они молчали, но, когда ОДКБ помогло, когда арестовывали зачинщиков и участников погромов, поджогов и прочих силовых акций, вот тогда они начали говорить о мире и дружбе. Секретариат ОБСЕ недалеко ушел от секретариата НАТО», - сказал Лавров.