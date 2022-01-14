В России за сутки выявлено 23 820 случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 23 тыс. 820 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 3 547 (14,9%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 747 тыс. 125 случаев (+0,22%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 245,4 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 529 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 880 тыс. 775 человек.