В России за сутки от коронавируса скончались 739 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 739 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 69 и Санкт-Петербурге — 61.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 319 тыс. 911 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,7 млн, из них выздоровели — 9,8 млн, под медицинским наблюдением остается 880 тыс. 775 пациентов.