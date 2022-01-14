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Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тилляева впервые за 6 лет приехала на родину

CentralAsia (UZ) -  Внучка первого президента Узбекистана Ислама Каримова, дочь Лолы Каримовой-Тилляевой, Марьям Тилляева, впервые за шесть лет приехала в Ташкент.

На днях на страничке одного из бьюти-салонов опубликовали фотографию девушки. Судя по геопозиции и тегам аккаунта, салон находится в Ташкенте.

В профиле самой Марьям Тилляевой отсутствует информация о приезде в Узбекистан.

Источник издания peoplenews.uz отправил эксклюзивные фотографии, сделанные в израильской клинике в Ташкенте. На снимках Марьям позирует с работниками медучреждения. Сама Тилляева пока никак не комментирует свой визит на родину.

В ноябре Марьям Тилляева сообщила поклонникам о переезде в Москву. Она решила покинуть Лос-Анджелес, чтобы поддержать супруга, российского блогера Амирана Сардарова в его проектах.

Марьям Тилляева с 14 лет проживает в США. В апреле 2021 года Марьям сыграла тайную свадьбу с блогером Амираном Сардаровым, с которым они познакомились в Америке.

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