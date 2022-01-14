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В Казахстане во время протестов погибла россиянка
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Гражданка России погибла в ходе беспорядков в Жамбыльской области Казахстана. Об этом сообщило российское посольство в республике.

«В Генеральное консульство России в Алматы поступила информация о том, что в городе Тараз (Жамбыльская область) на юге Казахстана во время погромов 6 января от рук бандитов погибла гражданка России, мать троих детей М. В. Ким, 1995 года рождения», - сказано в сообщении.

В диппредставительстве отметили, что преступление было совершено в момент, когда Ким покидала место своей работы.

Генконсульство связалось с родными погибшей, а также направило обращение к руководству области с просьбой взять ситуацию на контроль и предоставить возможное содействие семье девушки.

Кроме этого, посольство направило запрос в правоохранительные органы Казахстана с призывом всестороннего расследования этого преступления.

«Рассчитываем, что личности преступников будут установлены, они будут преданы правосудию и наказаны по всей строгости закона», - сказали в посольстве.

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