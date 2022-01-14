Узбекистан расширяет географию экспорта дыни в страны ЕС

CentralAsia (UZ) - По информации аналитиков EastFruit, в 2021 году экспортёры фруктов Узбекистана продолжали расширять географию экспорта дыни. Правда, при этом, не на всех рынках удавалось удержаться.

В 2021 году узбекская дыня впервые была экспортирована в такие страны Евросоюза, как Швеция и Греция. При этом в Грецию была осуществлена одна отгрузка, в то время как в Швецию удалось поставить несколько оптовых партий дыни.

Экспортёрам фруктов Узбекистана удалось нарастить экспорт дыни в такие страны, как Латвия (на 13%), Германия (2,6 раза) и Украина (на 40%). А вот экспортные поставки дыни в Россию, Беларусь, Казахстан и Молдову в 2021 году снизились. Также резко уменьшились отгрузки в Литву и Чехию. В Великобританию, на рынок дыни которой Узбекистану удалось выйти в 2020 году, в 2021 году не было поставлено ни одной партии дыни.

Пять крупнейших импортёров дыни из Узбекистана обеспечили 96% всего экспорта: Казахстан, Россия, Украина, Латвия и Германия. Все эти страны купили более 1 тыс. тонн дыни из Узбекистана.

В 2020 году экспорт узбекской дыни резко вырос. В 2021 году ожидалось увеличение объёмов экспортных поставок узбекской дыни, однако резкие ценовые колебания на рынке этой бахчевой культуры и снижение отгрузок на традиционные рынки сбыта, не позволили осуществить эти планы.