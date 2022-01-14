Лавров попросил Турцию объяснить слова советника Эрдогана об «оккупации» Казахстана силами ОДКБ

Сергей Лавров и Ихсан Шенер

CentralAsia (KZ) -

оссия запросила у Турции разъяснения по поводу заявления одного из советников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который осудил решение Казахстана пригласить силы Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в республику. Об этом сообщил во время пресс-конференции глава МИДа Сергей Лавров, трансляция мероприятия идет на РБК.

Россия запросила у Турции разъяснения по поводу заявления одного из советников президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который осудил решение Казахстана пригласить силы Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в республику. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

«В Анкаре было непонятное заявление, мягко говоря, одного из советников президента Эрдогана, который осудил действия Казахстана по приглашению ОДКБ. Мы сейчас запросили наших турецких коллег объяснить, что это означает», — сказал он.

«Но официальные лица никаких негативных комментариев не делали», — отметил Лавров.

О том, что Казахстан был «оккупирован» силами ОДКБ, заявил 8 января помощник турецкого президента Ихсан Шенер, сообщал турецкий портал Milliyet.

Шенер упомянул, что Казахстан — союзник Турции по Организации тюркских государств, и заявил, что сейчас эта страна, которая ранее освободилась «от 30-летнего советского ига», смогла вернуться к своим культурным корням. Однако теперь ее хотят подвести под «новое ярмо», заявил Шенер.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова ранее раскритиковала заявление Шенера. «Ихсан Шенер характеризует Республику Казахстан как страну, которая сначала, как он сказал, освободилась от «советского гнета», а ныне «некие силы якобы вновь угрожают поставить ее под бессмысленное ярмо», — сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Захаровой, это «какое-то высокохудожественное «и «явно нереалистичное» выражение, которое вызывает недоумение у Москвы. Эти слова не способствуют оздоровлению обстановки в такой непростой период для Казахстана и не соответствуют духу российско-турецкой дружбы, отметила представитель МИДа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой отправить в страну миротворческие силы 5 января, из-за массовых беспорядков в Казахстане, которые последовали за протестами против резкого роста цен на сжиженный газ. Покидать республику миротворцы ОДКБ начали 13 января, после того как Токаев объявил о стабилизации обстановки в стране и завершении миссии. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, все миротворцы ОДКБ должны покинуть Казахстан к 19 января.

В Организацию тюркских государств, созданную в 2009 году, входят Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Главная цель объединения — развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами.

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