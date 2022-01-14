Meta (Facebook) получила коллективный иск от жителей Великобритании на $3,2 млрд за злоупотребление и использование данных 44 млн человек

CentralAsia (CA) - Facebook, теперь известная как Meta Platforms, столкнулась с коллективным иском на сумму в $3,2 млрд в связи с обвинениями в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и использованием данных 44 млн человек в период с 2015 по 2019 год, сообщает Reuters.

Иск от имени жителей Великобритании подала старший советник британского Управления по надзору за финансовым поведением (FCA) и преподаватель антимонопольного права Лиза Ловдал Гормсен. Его рассмотрит Апелляционный суд Великобритании по вопросам конкуренции. Согласно иску, Facebook зарабатывала миллиарды, навязывая пользователям несправедливые условия, которые требовали от них передачи личных данных для доступа к сети.

Юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, представляющая интересы Lovdahl Gormsen, уведомила Facebook о поданном иске.

Ловдал Гормсен утверждает, что Facebook собирала данные через свою платформу, а также при помощи Facebook Pixel. Это, по ее словам, позволило соцсети создать «полную картину» использования интернета и ценные профили данных пользователей.

Facebook заявила, что люди пользуются ее услугами, потому что они приносят им пользу, а также, что сами пользователи имеют контроль над тем, какой информацией они делятся на платформах Meta, пишет издание.

«За 17 лет с момента своего создания, Facebook стала единственной социальной сетью в Великобритании, где вы могли быть уверены, что сможете связаться с друзьями и семьей в одном месте. Однако у Facebook была и темная сторона: компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке и навязывала несправедливые условия простым британцам, что давало ей возможность использовать их личные данные», - отмечает Горнсен

Групповые иски без права отказа, такие как иск Ловдал Гормсен, автоматически вовлекают группу в судебный процесс, если только отдельные лица не откажутся от участия.

Ранее Inc. рассказывал, что Facebook не удалось отозвать антимонопольный иск Федеральной торговой комиссии (FTC). Вашингтон пытается бороться с рыночной властью Big Tech и заставить соцсеть продать часть своих сервисов, таких как Instagram и WhatsApp.