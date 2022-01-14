Еще в двух областях Казахстана отменили режим ЧП

CentralAsia (KZ) - По Указу президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева 15 января, с 7:00 утра режим чрезвычайного положения будет снят в Акмолинской и Костанайской областях, сообщается на сайте Акорды.
Ранее режим ЧП бал отменен в Шымкенте, Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Карагандинской областях.
Также 12 января был отменен в Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.
Режим ЧП остается в: Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Алматинской, Мангистауской и Жамбылской областях.
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