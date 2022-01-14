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Белорусский воинский контингент сил ОДКБ вернулся из Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Белорусский воинский контингент сил ОДКБ вернулся из Казахстана на родину, сообщили в пресс-службе минобороны Белоруссии.

"Белорусский воинский контингент миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности прибыл на военный аэродром Мачулищи (в 12 километрах южнее Минска – ред.). Доставка миротворцев осуществляется самолетами ВКС России", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что поставленные задачи успешно выполнены, вывод белорусских военнослужащих из Казахстана завершен.

"Военнослужащие 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады получили уникальный опыт участия в миротворческой миссии", - добавили в ведомстве.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.

В четверг, 13 января, было объявлено об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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