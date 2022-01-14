Глава МИД России о миротворцах ОДКБ: Надо держать порох сухим

CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 января прокомментировал на большой пресс-конференции недавние беспорядки в Казахстане и задействование миротворческого контингента ОДКБ.

"Я считаю, что в ситуации, которая сложилась в Казахстане, президент Казахстана обратился к своим союзникам в полном соответствии с Договором о коллективной безопасности, в полном соответствии с уставом ОДКБ. Она продемонстрировала, что усилия, которые предпринимались ОДКБ в последние годы по созданию миротворческого потенциала, были весьма и весьма эффективными и оказались весьма и весьма востребованными", - заявил Лавров.

Он также выразил надежду, что "больше не придется применять этот опыт". "Но надо держать порох сухим, если русскую пословицу применить. Не дай Бог, что-то такое же случится, хотя мы делаем все необходимое, чтобы это предотвратить, в том числе по линии соответствующих структур ОДКБ", - резюмировал министр.

Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

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