В Алматы по подозрению в мародерстве во время митингов задержали уроженцев Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Проживающие в одном из поселков Алматинской области двое уроженцев Узбекистана — 26-летний Ж. и 22-летний К. — подозреваются в участии в митинге и нападении на магазины «Технодом» и RedPark по проспекту Райымбека в Алматы.

Как сообщает Telegram-канал ORDA, на площади по улице Сатпаева они нашли и приспособили себе элитное ружье, патроны 12 калибра и шумовую гранату.

Полиция изъяла у фигурантов похищенные бытовую технику, одежду и напитки.

В отношении них возбуждено уголовное дело и начато досудебное расследование.