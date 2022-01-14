Токаев поручил Генпрокуратуре смягчить наказание задержанных в ходе январских событий

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре Казахстана по возможности смягчить наказание задержанных в ходе событий "Трагического января".

По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) January 14, 2022

«Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом...По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания».- отметил Токаев.

Кроме того глава государства поручил освободить задержанных журналистов, осуществлявших свою профессиональную деятельность.

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