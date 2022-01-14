Пентагон поздравил Узбекистан с 30-летием создания Вооруженных сил

CentralAsia (UZ) - Заместитель помощника министра обороны США Ребекка Зиммерман от имени главы Пентагона Ллойда Остина и представителей американского оборонного ведомства поздравила всех узбекистанцев и военнослужащих страны с 30-летием создания Вооруженных сил Узбекистана. Об этом сообщает ИА «Дунё».

Ребекка Зиммерман заявила, что поддержка суверенитета и независимости Узбекистана всегда была и остается краеугольным камнем оборонного сотрудничества двух стран. Соединенные Штаты ценят Узбекистан как стратегического партнера и признают его вклад в укрепление двусторонних отношений, а также содействие безопасности и стабильности в Центральной Азии.

Подчеркнуто, что за последние 30 лет был достигнут значительный прогресс между двумя странами в области безопасности.

«Наши военные регулярно проводят совместные учения, осуществляют обмен информацией и ищут пути углубления военно-технического сотрудничества по широкому спектру направлений. Программы совместного узбекско-американского взаимодействия направлены на противодействие транснациональным угрозам, включая борьбу с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, обеспечение безопасности границ, повышение профессионализма сил безопасности и содействие в обеспечении верховенства права», - подчеркнула Ребекка Зиммерман.

Отмечено, что Соединенные Штаты высоко ценят вклад Узбекистана в обеспечение стабильности в Афганистане в течение двух десятилетий военных операций в США. Узбекистан был одним из первых региональных партнеров, который поддержал, что стабильный, безопасный и надежный Афганистан укрепляет безопасность в Центральной Азии.

«Мы высоко ценим то, что Узбекистан продолжает углублять отношения с Соединенными Штатами и их региональными партнерами для становления Афганистана и борьбы с террористами, чтобы они не могли вновь использовать территорию этой страны для планирования атак на США или наших союзников и партнеров. Сейчас, как никогда ранее, мы должны продолжать искать возможности для укрепления мира и безопасности в регионе», - заявила Ребекка Зиммерман.

Особо подчеркнуто, что Узбекистан совместно со странами-соседями будет и впредь лидировать в вопросах обеспечения безопасности, а США готовы поддерживать региональное сотрудничество в Центральной Азии.

«Еще раз поздравляю Вооруженные силы Узбекистана, я с нетерпением жду возможности лично отпраздновать 30-летие отношений в области обороны между Соединенными Штатами и Узбекистаном в ближайшее время», - завершила Ребекка Зиммерман свое видеообращение.