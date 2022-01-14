В Ташкенте в метро произошло задымление, вызванное коротким замыканием

CentralAsia (UZ) - Сегодня, 14 января, в 18:12 часов на станции метро «Туркистон» в Ташкенте произошло короткое замыкание электропроводов, что привело к задымлению. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

«Сотрудники МЧС и соответствующих организаций приняли необходимые меры, в настоящее время неполадки устранены. В результате инцидента никто не пострадал», — отметили в министерстве.

Несмотря на сообщение МЧС о том, что движение вагонов метро восстановлено, пассажиры отмечают длинные интервалы в движении поездов и столпотворение на Юнусабадской линии метрополитена.

По словам пассажиров, высказываемых в соцсетях, их высаживают из составов, поезда не двигаются в Юнусабадском направлении.