CentralAsia (KZ) - Начался сбор подписей за возврат столице Казахстана прежнего названия — Астана, сообщает КазТАГ.

«В марте 2019 года указом президента Республики Казахстан столица нашей страны город Астана была переименована в город Нур-Султан. Данное решение негативно воспринимается в социальных сетях и в жизни простого народа, в быту используется прежнее название. Учитывая настроения в обществе, просим президента Республики Казахстан, правительство и парламент страны вернуть прежнее название столице нашей Республики – город Астана», - говорится в соответствующей петиции.

Кроме того, авторы петиции попросили органы местного управления «во всех городах дать улицам имени Назарбаева нейтральные названия, подчеркивающие нашу государственность, единство и Независимость страны».

«Например, проспект Назарбаева в городе Алматы можно переименовать в проспект Республики», - отмечается в петиции.

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