Казахстанские журналисты потребовали от властей прекратить давление на СМИ

CentralAsia (KZ) - Проект Admdar опубликовал открытое обращение независимых журналистов и гражданского общества к президенту Казахстану, премьер-министру, министру внутренних дел, председателю КНБ.

«Мы, представители независимых медиа Казахстана, правозащитники и активисты, наблюдаем, как с начала января разворачивается организованная кампания травли и дискредитации, направленная против журналистов. Представители власти пытаются приравнять нас к террористам и мародерам, называя соучастниками организаторов беспорядков и погромов.

Работа независимых журналистов заключается в служении интересам общества и личности через непредвзятое и профессиональное информирование граждан о самых важных событиях. Наша работа является важнейшим и обязательным условием сохранения и развития общества, сохранения мира и демократических ценностей.

Организованная кампания дискредитации, направленная против независимых журналистов, правозащитников и гражданских активистов, уже сейчас может трансформироваться в политические репрессии и гонения.

Некоторые наши коллеги — журналисты, операторы, фотографы — пострадали, выполняя свой профессиональный долг. Кто-то был ранен, кто-то избит, кто-то погиб. Наш коллега — уральский журналист Лукпан Ахмедьяров арестован на 10 суток. Такую же меру пресечения получил журналист Нуржан Баймулдин из Кокшетау. Журналист Дарын Нурсапар был арестован за выполнение своих профессиональных обязанностей. Независимый журналист Махамбет Абжан сообщает, что в ночь на 5 января в его квартиру ломились люди, представившиеся правоохранителями. Всё большее количество блогеров и гражданских журналистов сообщает о репрессиях за то, что они осуществляли фото- и видеофиксацию событий, происходивших во всех городах Казахстана. Суды по подобным делам нарушают все возможные процессуальные нормы и мало чем отличаются от вынесения приговора «на месте».

Три независимых издания были подвергнуты незаконным блокировкам: Vласть, КазТАГ и Orda.kz.

Мы требуем у представителей власти прекратить организованную кампанию дискредитации независимых журналистов, правозащитников и других мирных людей. Правоохранительные и силовые структуры должны заниматься борьбой с реальными преступниками, террористами и заговорщиками, а не искать их в среде тех, кто защищает демократические ценности и базовые права и свободы человека.

Согласно ст.20, п.2 Конституции, каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом. Мы требуем у представителей власти соблюдать это конституционное право граждан Казахстан.

Мы требуем немедленно освободить всех задержанных журналистов и блогеров, а также провести публичное расследование причин их задержания.

Мы требуем прекратить любые преследования журналистов по статье 488 КоАП РК.

Мы призываем наших коллег присоединиться к данному заявлению. Мы призываем к солидарности наших сограждан-казахстанцев, а также граждан других государств мира».

Подписавшиеся:

Данияр Молдабеков, Журналист, Алматы

Тимур Нусимбеков, Журналист, Алматы

Рауль Упоров, Журналист, Уральск

Айгерим Тлеубаева, Журналистка и активистка, Астана

Дмитрий Дубовицкий, Журналист, автор проекта «За нами уже выехали», Алматы

Айдана Жанадилова, Гражданская журналистка, Алматы

Данияр Супиев, Гражданский журналист, Алматы

Дина Смаилова, Правозащитница, президент фонда #НеМолчиKZ, Алматы

Алмат Мухамеджанов, Правозащитник, директор фонда #НеМолчиДетиKZ, Алматы

Данияр Жиенбаев, Юрист, правозащитник, директор фонда #НеМолчиЮг, Шымкент

Вероника Фонова, Фем-активистка, Алматы

Амир Шайкежанов, ЛГБТ-активист, Алматы

Бейбарыс Толымбеков, Активист, Алматы

Альнур Ильяшев, Активист, Алматы

Марат Куанышев, Активист, Алматы

Лейла Зулейха Махмудова, Активистка, Алматы

Дильда Рамазан, Кураторка, активистка, Алматы

Арман Саин, Экономист, Алматы

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