Гурбангулы Бердымухамедов приостановил передачу власти сыну из-за социального недовольства в Туркменистане

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов объявил о внеочередном созыве Халк Маслахаты (Народный совет). Ожидалось, что на нем произойдет передача власти от отца к сыну Сердару и будет объявлено о досрочных президентских выборах. Ожидалось также, что для Гурбангулы Бердымухамедова введут новый пост, который позволит ему не только контролировать власть, но и оперативно вмешиваться в текущие события. Однако беспорядки в Казахстане внесли поправки в повестку заседания, которое намечено на начало февраля. Об этом пишет «Независимая газета».

В Ашхабаде опасаются повторения казахстанских событий. Ситуация схожа резким ростом цен, снижением уровня жизни, усилением недовольства и неустойчивостью власти в транзитный период.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в ходе состоявшегося 12 января заседания Государственного совета безопасности дал указания Министерству национальной безопасности (МНБ) проанализировать текущую военно-политическую ситуацию, положение с безопасностью в регионе и оценить ее влияние на Туркменистан. Он также распорядился «усилить контроль над интернетом в целях нераспространения материалов, вредных для конституционного строя». «МНБ должно особенно усилить оперативную работу по борьбе с нарушениями общественной безопасности отдельными людьми или группами людей, а также массовыми беспорядками», – считает президент.

Силовики не мешкая приступили к репрессиям. В одном из районов Лебапской области полиция обвинила в попытке устроить бунт и обещала расстрелять собравшихся у здания администрации 200 местных жителей, недовольных повышением цен на субсидируемые продукты, сообщило Радио «Азатлык».

В других регионах силовики усилили воспитательные беседы и рейды, в ходе которых пресекают попытки людей собираться даже втроем-вчетвером. Повсеместно усилена цензура интернета, блокированы программы VPN. «В Туркменистане и так все перекрыто – социальные сети, стриминговые сервисы, мессенджеры. Дело доходит до того, что блокируются службы обновления программ Apple и Microsoft, чтобы пользователи не смогли скачать те или иные программы, позволяющие обходить интернет-цензуру. За компьютерщиками, которые устанавливают программы VPN, идет настоящая охота, в Уголовный кодекс Туркменистана внесена специальная статья, предусматривающая до восьми лет заключения за установку программ VPN и аналогичных им», – сказал «НГ» эксперт по Туркменистану Сердар Айтаков.

Все независимые провайдеры, по его словам, были разгромлены еще в начале нулевых годов. Одна из них – компания «Ариана», динамично развивавшаяся, завоевавшая большую часть рынка услуг, получившая на развитие кредит Европейского банка реконструкции и развития и сумевшая погасить его в срок, была уничтожена под надуманным предлогом, а ее руководители были вынуждены покинуть страну. «С тех пор понятия «Туркменистан» и «интернет» являются антагонистами – страна не только постоянно входит в список «врагов интернета», но и возглавляет его. Тем печальнее выглядят потуги президента, который постоянно декларирует переход к цифровой экономике, хребет которой – быстрый, устойчивый и свободный интернет – отсутствует в стране», – сказал Айтаков. Он привел образное выражение одного журналиста: «Интернет в Туркменистане медленный, как каракумская черепаха, дорогой, как ахалтекинский конь, и бесполезный, как евнух в гареме».

Повышенные меры предосторожности связаны с транзитом власти, который Бердымухамедов проводит уже несколько лет. На главный государственный пост он готовит своего сына Сердара, которого провел по всем должностям. Сейчас он занимает пост вице-премьер-министра и курирует финансово-экономический сектор. Ожидалось, что Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Халк Маслахаты объявит о своем уходе с поста главы государства, Сердара назначит исполняющим обязанности президента и объявит дату досрочных президентских выборов, без которых Сердар не будет легитимен.

«Предстоящие выборы президентом Сердара – это все-таки большой риск. Возможны народные волнения, и власть это понимает. Настроения сейчас в отношении к президенту и его семье негативны, а с Сердаром население не связывает особых надежд на улучшение жизни. Конечно, сомнений в том, что он наберет положенные более 90% голосов, нет, но именно это и может вызвать взрыв», – считает Айтаков. По словам эксперта, туркменские власти опасаются повторения казахских событий. Именно тревога за свое будущее стала причиной внеочередного созыва Халк Маслахаты. Как заявил Бердымухамедов, нужно «подвести итоги и составить планы на будущее». На заседании будет утверждена Программа развития страны на последующие 30 лет, подведены итоги деятельности 2021 года и обозначены задачи на текущий год. «Не исключено, что сначала на Халк Маслахаты будут приняты какие-то документы, которые в очередной раз изменят государственный строй. Для Бердымухамедова будет придуман новый пост, который позволит ему не только контролировать власть, но и вмешиваться в текущие дела. Возможно, будет введена должность для Сердара», – отметил Айтаков. По его мнению, действующий президент будет контролировать власть на все 100%, а это означает, что в Туркменистане будут два центра власти и эта конфигурация будет ослаблять власть Сердара.

По словам эксперта, у Сердара Бердымухамедова неожиданно появились соперники на главный государственный пост – его родственники. А именно один из племянников Гурбангулы Бердымухамедова Шамурад Реджепов, известный как Шаммы Беспредельщик. Он с помощью братьев подмял под себя целые отрасли экономики Туркменистана. В отличие от Сердара Бердымухамедова Шаммы выглядит брутальным и ассоциируется с новым «центром силы». Пока Сердару Бердымухамедову удается справляться с необузданной жаждой богатства и власти своих кузенов, считает Айтаков, но за кланами Реджеповых и Довлетовых (еще одна семья другой сестры действующего президента. – «НГ») стоят не только авторитет их старших лидеров, но и боевые бригады, промышляющие рэкетом, устраивающие акции устрашения бизнес-конкурентов. «Насколько сильны амбиции этих кланов большой семьи и насколько далеко они готовы пойти в борьбе за власть, сказать трудно, но они уже стали фактором внутренней политики Туркменистана. Впрочем, не только внутренней – Шаммы Беспредельщик замечен в компаниях с турецкими